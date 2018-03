Especial de Guillermo del Toro llega a la TV

Notimex - De cara a la edición 90 de la ceremonia que reconoce lo mejor del Séptimo Arte, la cual se llevará a cabo el 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y en la que Del Toro aspira a 13 estatuillas doradas, Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez mostrarán a la audiencia un poco de lo que ha sido la trayectoria del director.

El especial "México en la mira", a transmitirse esta noche por el mencionado canal de paga y por YouTube en punto de las 21:30 horas, contiene además una charla exclusiva entre amigos desde Los Ángeles entre Del Toro y Sarmiento.

El también novelista y productor compartirá anécdotas sobre sus películas y personajes más icónicos, su camino hacia el Oscar y la historia de México en los Premios de la Academia. El especial incluye una selección de películas del aclamado director, se informó en un comunicado.

Guillermo del Toro está nominado este año a 13 premios Oscar, incluidos Mejor Director y Mejor Película, por "The Shape of Water".

En su filmografía se encuentran: "Cronos" (1993), "Mimic" (1997), "El Espinazo del Diablo" (2001), "Blade II" (2002), "Hellboy" (2004), "El Laberinto del Fauno" (2006), "El Orfanato" (2007), "Hellboy 2: The Golden Army" (2008), "The Hobbit: An unexpected journey" (2012), "The Hobbit: The desolation of Smaug" (2013), "Mamá" (2013), "Pacific Rim" (2013), "La Cumbre Escarlata" (2015), por mencionar algunas.

"México en la mira" contará con repetición el 3 de marzo a las 12:30 horas y el lunes 5 a las 12:00 horas.