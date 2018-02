Esmeralda Pimentel confirma romance con Osvaldo Benavides

Aunque suele ser muy reservada en torno a su vida sentimental, Esmeralda Pimentel finalmente ha confirmado su romance con Osvaldo Benavides, con quien se le relaciona desde mediados del 2017.

Al ser cuestionada al respecto por una reportera, la actriz respondió con una sonrisa: "¿Cómo sabes? Yo estoy muy contenta, me siento muy afortunada en este momento de mi carrera en el que me siento privilegiada…"

De esta forma Esmeralda confirmó los rumores que surgieron tras la participación de ambos en "La Bella y Las Bestias", y que cobraron fuerza con apariciones Osvaldo en las redes sociales dela actriz.

Hace pocos días Pimentel publicó una imagen en la que aparecen dos rostros recortados, uno era el de ella y sus seguidores inmediatamente identificaron a Benavides como su acompañante.

Sobre cómo mantiene el equilibrio entre su relación y sus compromisos laborales, Esmeralda explicó que "uno intenta tener sus relaciones lo más sanas posibles, estar presentes, rodeado de gente que te ame y tenga los pies en la tierra, que te ayuden a crecer, que respeten tu trabajo, lo amen y entiendan que uno de pronto no está, que está muy ausente".

La actriz de telenovelas puntualizó que se siente "súper afortunada de las personas que me rodean, mis amigos, mi pareja, mi familia, que entienden mi trabajo y que no me juzgan, que me apoyan".