Notimex - “Los doctores me dicen que están impresionados porque no creen que siga respirando, aseguran que es un milagro que yo esté respirando tan bien, pues me faltan dos lóbulos de los pulmones que tuvieron que extirparme cuando tuve cáncer y después neumonía”, explicó a Notimex.



Aunado a esto, el también actor indicó que padece Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por haber fumado tantos años.

“Yo mismo me sorprendo de lo bien que respiro porque además tengo mucha energía. Cuando estoy en escena siento como si estuviera haciendo ejercicio como que me aumenta el oxígeno y estoy muy bien”, comentó.

Ortiz de Pinedo externó que la mayor parte del día trae un tanque de oxígeno debido a que los especialistas le explicaron que así tendría más posibilidades de que sus pulmones continúen funcionando.

“Sólo me quito el tanque cuando doy función de teatro o cuando estoy en un restaurante porque la gente se impresiona. Pese a todo, le doy gracias a Dios porque cada día es nuevo para mí y es gratis.

"Hace cinco años estuve en gran peligro, hoy soy un superviviente de cáncer y para mí todo está muy bien”, afirmó.

El productor cerrará el año con la obra teatral “La familia de diez” que se presenta en el Teatro Royal Pedregal y estará vigente hasta el 7 de enero de 2018. También produce “El fantasma en el espejo” en el Teatro López Tarso y alista una comedia musical.