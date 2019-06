¿Es mejor tener una relación con una personalidad igual a la tuya?

ADN 40 -

Investigadores de la Universidad de Toronto (U of T) descubrieron que a pesar de que las personas busquen el amor con alguien diferente a su expareja, terminan eligiendo a una muy similar a la anterior.

De acuerdo con el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, 332 personas participaron en una investigación en laque se evaluaron rasgos de personalidad relacionados con la amabilidad, la conciencia, la extraversión, el neuroticismo y la apertura a la experiencia de sus exparejas y se reveló que tienen demasiadas similitudes con sus novios actuales a pesar de que hayan buscado una con personalidad diferente.

Yoobin Park, autor principal de la investigación, mencionó que "es común que cuando una relación termina, las personas atribuyen la ruptura a la personalidad de su expareja y deciden que necesitan salir con un tipo diferente de persona".

Sin embargo, "nuestra investigación sugiere que hay una fuerte tendencia a seguir teniendo una pareja con personalidad similar" señaló.

"Si descubres que tienes los mismos problemas en una relación tras otra, es posible que desees pensar en cómo la gravitación hacia los mismos rasgos de personalidad en una pareja contribuye a la consistencia de tus problemas" finalizó Park.