¡Es genial! afirma Stephen King sobre la película 'Cementerio maldito'

Por: Redacción





Nuevamente una obra del escritor Stephen King, llega a la pantalla grande el próximo 5 de abril, la cual inlcuye algunas variaciones importantes respecto a la trama original escrita por él lanzada en 1983.

El propio King se ha pronunciado sobre la película y dijo ser: "Una película adulta y madura. ¡Es simplemente genial!", afirmó.

No es la primera vez que dicha historia llega a la pantalla grande, pues lo hizo en 1989, y esta viene con grandes modificaciones en la trama y personajes, pero eso al escritor no le ha molestado en absoluto, sino todo lo contrario.

"Puedes ir a Tampa por la ruta 301, pero también por la ruta 17. En ambos casos, ¡vas a llegar a Tampa!", sentencia.

El autor de libros como 'El resplandor' o 'It' (Eso), afirmó que el hecho de que sea la niña y no el niño la que vuelve a la vida, no cambia nada. Quizá es más sencillo trabajar con un zombie cuando es una niña más crecida que con un niño de tres años", dijo King, que comprende por qué se hicieron estas modificaciones e incluso las justifica, ya que Ellie puede dar más juego cinematográficamente hablando que el niño pequeño.