Ernesto D'Alessio se sincera sobre lo difícil que fue su infancia

Ernesto D'Alessio se mantiene en comunicación constante con sus más de 200 mil seguidores en Facebook, a quienes compartió lo que vivió cuando era más joven.

"Desde que era niño, y a pesar de lo difícil que fue para mi vivir en un hogar fragmentado, con toda clase de vicios, divorcios, gritos y pleitos, nunca perdí la esperanza, nunca solté mi sueño, desde niño tuve muy claro en mi mente que yo iba a formar una familia y que los pleitos, los vicios y el divorcio no iban a formar parte de mi historia", escribió el actor.

Ernesto continuó contando que cuando tenía 16 años pasó un par de noches durmiendo en la calle, debido a que su papá los corrió a él y a su hermano Jorge de la casa.

"Cuando yo tenía 16 años y mi hermano Jorge 18 años, una noche, mi papá, nos corrió de la casa (...) Mis papás, como ustedes saben, ya estaban separados, así que nos fuimos a la casa de mi mamá, pero no nos dejó entrar (...) No teníamos dinero, no había celulares y, aunque los hubiéramos tenido, esa noche tampoco tuvimos amigos, ni dónde dormir, ni qué cenar, ni nada, pasamos 2 noches en la calle.

"Estábamos mi hermano Jorge y yo, solos, en la inmensa Ciudad de México. Y lo único que podíamos hacer era caminar y platicar".

D'Alessio explicó que su mayor miedo esa noche fue que en un futuro sus hijos tuvieran que pasar por algo similar, por lo que se hizo algunos propósitos para evitarlo

"Me prometí que mis hijos, pasara lo que pasara, sabrían que las puertas de esa casa siempre estarían abiertas para ellos, siempre, a la hora que fuera.", fue uno de ellos.

Asimismo el actor reflexionó sobre lo que las personas conocen de él. "Ustedes conocen al hijo de, al artista, al actor, al empresario o al cantante o no lo sé, pero ese no soy yo. Este, el que escribe ahorita describiendo a Ernesto Vargas Contreras, ese soy yo".

"Mi familia es lo más sagrado del mundo y la voy a defender por encima de todo. Si tienes una familia, cuídala, si no la tienes, constrúyela", concluyó.