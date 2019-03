“Eres la razón por la que mi familia se separó”: Kholé a Jordyn Woods

Por: Redacción





Luego de que se diera a conocer lade Tristan, esposo de Khloén Kardashian, con, fue la mejor amiga dequien diera su versión de los hechos en el programa de, conducido por Jada Pickett Smith.

Sus declaraciones fueron tres: Tristan comenzó todo besándola, no tuvieron relaciones importantes y finalizó subrayando que ella no fue la causante de la ruptura de la socialité y el basquetbolista.

Sin embargo, Khloé no piensa lo mismo, pues mediante sus redes sociales confrontó a Wood y aprovechó para llamarla ‘mentirosa’.

“¿Por qué mientes @jordynwoods? Si vas a tratar de salvarte a ti misma haciendo hablando en público, EN VEZ DE LLAMARME EN PRIVADO PARA DISCULPARTE PRIMERO, al menos sé honesta sobre tu historia. Por cierto, tú ERES la razón de que mi familia se haya destruido”, fue el primer mensaje que publicó.

Pero la empresaria no se detuvo y continuó reaccionando a la entrevista.

“Tristan también tiene culpa, pero Tristan es el padre de mi hija. Sin importar lo que él me hace a mí, yo no haré eso a mi hija. Él ha manejado esta situación en PRIVADO. Si Tristan mintiera en público sobre lo que conspiró, entonces sí, también me dirigiría a él públicamente”, finalizó.

Los mensajes de la hermana de Kim Kardashian han alcanzado más de 500 mil ‘me gusta’, pero han dividido opiniones entre sus fans, pues la cuestionan de meterse con una persona de 21 años, como reprobar el hecho de que culpe a la modelo por la ruptura con su pareja cuando es sabido en que diversas ocasiones, el jugador ya ha tomado el papel de infiel.