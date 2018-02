Entre tequila y mariachi, Eiza y Eugenio en los Oscar

Por la mañana Eiza González, Eugenio Derbez, entre otros, fueron anunciados como presentadores para la ceremonia que se realizará el próximo 4 de marzo, y no pudieron contener la emoción.

A través de las redes sociales los actores mexicanos expresaron el orgullo y emoción que sienten al formar parte de la lista de celebridades que desfilarán por el escenario de la premiación que reconoce lo mejor del cine.

"Una niña que creció en México soñó toda su vida con este momento sin jamás pensar que se volvería realidad. Siempre lucha por tus sueños y cree en ti. Aún cuando nadie lo haga siempre hay recompensa. por supuesto que lloré. Gracias @theacademy Gracias Dios por este regalo. #OscarPresenter Thank You Jennifer Todd and Michael de Luca ❤️", escribió Eiza en su cuenta de Instagram, acompañando una imagen en la que aparece hablando por teléfono, seguramente del momento en que recibió la noticia.

Además en su cuenta de Twitter, la actriz de Baby Driver, escribió: "¡Yo le doy el tequila a @RealGDT (Guillermo del Toro) cuando gane! ¡Viva México!".

Por su parte, Eugenio Derbez invitó a los mexicanos que acudirán a la gala a llevar el mariachi para poner el ambiente en la ceremonia.

"Con mucho orgullo les comparto que presentaré una nominación en la 90a entrega del Oscar. PD: @RealGDT , @lafourcade , @GaelGarciaB , @eizamusica ¿Quién lleva el maricachi?".

Con mucho orgullo les comparto que presentaré una nominación en la 90a entrega del Oscar.

PD: @RealGDT , @lafourcade , @GaelGarciaB , @eizamusica ¿Quién lleva el maricachi? / I proudly share with you that I will be presenting at the 90th Academy Awards. #MexicoEnElOscar https://t.co/MDU338pXo2