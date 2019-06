Enrique Iglesias sube la temperatura a los regios

El Horizonte

Por: Mauricio Morales





Una oleada intensa de calor se vivió anoche en la ciudad y no precisamente por las altas temperaturas que se han dejado sentir en los últimos días, sino por la llegada de Enrique Iglesias, quien regresó a tierras regias después de casi cuatro años de ausencia para enloquecer a miles de mujeres con su voz, carisma y galanura.

Con su clásica vestimenta conformada por camisa, pantalón y gorro de color negro, el español arribó al escenario del Auditorio Citibanamex a las 21:43 horas. Move to Miami, I'm a Freak, I Like How It Feels, Heartbeat y Duele el Corazón fueron los primeros temas de su repertorio, siendo el último el que provocó que los asistentes se pusieran de pie para bailar.

Después llegó del apartado acústico con El Perdedor y El Baño. ´´No me tientes", expresó Iglesias cuando alguien del público le ofreció una bebida. ´´¿Cuántos hombres hay aquí esta noche?, ¿cuántas mujeres?, ¿cuántas parejas? A ver, todos los hombres levanten su manos. Cuántas veces hemos llegado a casa borrachos y la persona que más queremos nos dice ching..., wey, no más? Perdón por el lenguaje´´, comentó el artista.

´´Nunca había podido hablar con personas cara a cara, así que siempre me he comunicado a través de canciones. Hace diez años mi novia me dijo ching.., wey(...) Y en el fondo yo sabia que la había cag..., pero bueno... Por cierto, mi novia no está aquí esta noche, está mi exnovia´´, dijo bromeando el español para luego interpretar Loco.

Si bien en varias canciones Iglesias se la pasó paseando por el escenario y compartiendo el micrófono con la audiencia, éste conquistó a miles de mujeres con su sencillez, ya que no paró de saludar a sus fans, con quienes estuvo de cerca gracias a una pasarela instalada en medio del recinto. Además, durante Be With You, el cantante bajó del templete para tomarse selfies con algunos afortunados de las primeras filas.

Tras intentar despedirse con Tonight, el español regresó ante los gritos del público. Súbeme la Radio, Hero, Nunca te Olvidaré, El Perdón, Bailando y I Like It fueron las canciones con las que finalmente terminó su show, en el cual estuvo acompañado por siete músicos y una corista, y contó con una lucidora producción que constó de pantallas LED's, láseres, show de luces, lanzallamas, globos y confeti.