´Endgame´ regresa la próxima semana a la pantalla grande

Por: Redacción





´Avengers: Endgame´ batir el récord de taquilla masivo de ´Avatar´, después de todo, y casi dos meses después de su lanzamiento inicial, está a punto de recibir otro gran impulso en taquillas.

No, no es solo porque ´Spider-Man: Far From Home´ llegará a los cines en julio. ´Avengers: Endgame´ se estrenará para una segunda ronda, junto con algunas imágenes adicionales que no se vieron anteriormente.

Brandon Davis de ComicBook.com habló en exclusiva con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien confirmó que ´Avengers: Endgame´ regresaba a la gran pantalla para un relanzamiento.

No solo eso, sino que esta versión de la película llegará con escenas adicionales que no se incluyeron la primera vez.

"Estamos haciendo eso", dijo Feige sobre un relanzamiento de ´Endgame´ con nuevas imágenes. "No sé si fue anunciado. Y no sé cuánto ... Sí, lo haremos el próximo fin de semana".

Así que ´Avengers: Endgame´ está regresando a una gran pantalla el próximo fin de semana, lo que permitirá a los fanáticos que vuelvan a verla antes de ´Spider-Man: Far From Home´.

Para México aún no se tiene conocimiento en qué complejos se estaría proyectando.