Encuentran muerto a Mac Miller, ex de Ariana Grande

El rapero Malcolm James McCormick, conocido como Mac Miller, fue hallado muerto este viernes cerca del mediodía en su casa de San Fernando Valley, California, según el portal TMZ.

De acuerdo con el citado medio, la razón del deceso podría ser una sobredosis, aunque no se especifica de qué sustancia.

Apenas fue en mayo cuando la cantante Ariana Grande terminó con Mac Miller debido a su consumo excesivo de drogas. La pareja inició su relación en septiembre de 2016.

Tras la ruptura, el joven fue arrestado por protagonizar un accidente en estado de ebriedad. Ante lo ocurrido, la cantante escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Por favor, cuídate".

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018

Luego de su separación, la intérprete de "God is a Woman" respondió el comentario de un usuario de Instagram que la acusó de causar el desorden en el comportamiento del músico.

"No soy niñera o una madre y ninguna mujer deberían sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga", afirmó Ariana Grande en aquel momento.

Actualmente, la cantante estadounidense, de 25 años, se encuentra en una relación con el comediante Pete Davidson. Miller indicó que se encontraba "feliz" por ella.

"Tú sabes, todo es energía positiva. Estoy feliz porque siga adelante con su vida y estoy seguro de que ella siente lo mismo por mí", indicó Miller.

El rapero, que tenía una gira programada para octubre próximo, apenas había estrenado su último álbum el pasado 3 de agosto y se colocó en el top 3 de los Billboard 200. Algunas de las canciones se las dedicó a Ariana Grande.

Tras la confirmación de la muerte del rapero, Ariana Grande no se ha referido al tema.