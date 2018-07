Enamora nuevo acento británico de Meghan Markle

Azteca América - Cuando Meghan Markle se casó con el príncipe Harry, sabíamos que varias cosas iban a cambiar, y que ella agregaría muchas otras a su vida cotidiana.

Dejó la actuación, se mudó a Inglaterra, y se despidió de las selfies, los escotes y la vida sin alguien que la siga a donde va; a cambio, obtuvo un esposo, forma parte de la familia real inglesa y tiene hasta un título nobiliario.

Pero ahora, Su Alteza Real la Duquesa de Sussex, ha agregado una cosa más a su lista de adquisiciones en su nueva vida: Un nuevo acento británico.

Meghan, nacida y criada en California, ha logrado desarrollar un elegante acento británico en menos de un año desde que comenzó la transición hacia su nueva vida.

Y este nuevo acento estuvo en todo su esplendor durante su reciente viaje con la reina, el mes pasado.

Y para muestra, un nuevo video que se ha hecho viral:

Meghan said my name, that´s me done?? pic.twitter.com/167F2ubjUh