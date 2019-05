Empleados confiesan faltaran a trabajar tras final de GOT

ADN 40 -

La encuesta denominada ´Se acerca la ausencia´, realizada por The Harris Poll para The Workforce Institute del Kronos Incorporated, reportó que el último episodio de la serie ´Game of Thrones´ podría tener un impacto en la vida real y disminuir la productividad laboral la mañana del lunes 20 de mayo.

Aproximadamente 27.2 millones de empleados que planean ver en vivo el último capítulo de ´Game of Thrones´ admiten que podrían perder el día, llegar tarde, trabajar a distancia, ser menos productivos de lo habitual o experimentar otro impacto en sus obligaciones laborales el lunes, debido al final de la serie más popular en la historia de HBO.

Entre ellos, 10.7 millones estadounidenses se tomarán el día libre; unos2.9 millones pretenden llegar más tarde y 3.4 millones intentarán trabajar a distancia.