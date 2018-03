"Emoji movie", la peor en los premios Razzie

Notimex - "Emoji movie" fue calificada como la peor película de 2017, “Fifty shades darker” la peor secuela, Tom Cruise el peor actor y Tyler Perry la peor actriz, en la asignación de los premios Razzie a lo peor del cine, anunciados hoy por la Fundación Golden Raspberry.

Los premios Razzie, con un valor promedio de unos cuatro dólares, se anuncian de forma tradicional unas horas antes de la entrega de los Oscar, para designar a los peores actores y producciones cinematográficas de cada año.

En su 38 entrega este año, “Emoji movie” recibió los "premios" a peor guión, peor director y peor pareja en pantalla, y fue calificada como peor película, categoría en la que disputó el dudoso honor con "Baywatch", "Fifty shades darker", "The mummy" y "Transformers: The Last Knight".

Cruise se llevó el reconocimiento al peor actor por su trabajo en “The mummy”, luego de haber escapado en ocasiones previas al Razzie por sus actuaciones en “Cocktail” en 1988 y “War of the worlds” en 2005.

Tyler Perry fue considerada la peor actriz por representar a Madea en “Boo 2! A Madea Halloween”.

La cinta “Fifty shades darker" (Cincuenta sombras mas oscuras) se llevó los "premios" a la peor secuela o nueva versión, y a la peor actriz de reparto, que correspondió a Kim Bassinger.

“Transformers: The Last Knight”, que era la máxima nominada a lo peor del cine en 2017 y que tenía el mayor número con nueve postulaciones, al final y para su fortuna no se llevó ningún premio.

La fundación ofreció la singular sección “In memoriam”, dedicada a figuras de Hollywood cuya carrera quedó trunca en 2017 por los escándalos sexuales en que estuvieron involucrados, como el productor Harvey Weinstein, Kevin Spacey, James Toback, Louis C.K., expuestos por la campaña “Me too” contra abusos en la industria.

Otros “ganadores” fueron Mel Gibson, como peor actor de reparto por “Daddy’s Home 2”, y el premio inagurual “tomatazo” se le otorgó a la nueva versión de “Baywatch”.

Los premios son determinados por los votos de más de mil miembros de la fundación de 27 países y Estados Unidos.