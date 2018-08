Emociona a Madonna cumplir 60 años y lo festeja en redes sociales

Notimex - Este 16 de agosto, la llamada "Reina del pop" cumplirá seis décadas de vida, por lo que muchos de sus fans en el mundo la han estado felicitando a través de diversos medios.

El pasado 12 de agosto, Madonna subió una imagen en la que luce un atuendo sensual de color negro. La acompañó del mensaje: "C O U N T D W N ..............Getting Ready For My Spankings!", con lo que quiso decir que se prepara para las nalgadas que recibirá.

Con una rebanada de pastel en su mano derecha y un pedazo de éste en su boca, el 13 de agosto la intérprete de "Like a virgin" anotó: "3 more Days........... Let us all Eat C A K E!!" (Tres días más y comeremos pastel).

"Today I am wearing C A K E on my head! ! 2 More days" (¡Hoy llevo un PASTEL en mi cabeza! 2 días más), escribió acompañando a la más reciente imagen en la que se le ve con un peinado de trenzas. Cabe recordar que en su cumpleaños 59, la artista compartió una fotografía al lado de sus seis hijos.