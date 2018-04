Emociona a Diego Boneta trabajar en Terminator

Notimex - Cuando era niño, a Diego Boneta le sorprendió la versatilidad, talento y creatividad que James Cameron plasma en cada una de sus películas, por lo que ser dirigido por él, a partir de junio próximo para la nueva versión de "Terminator", es un sueño hecho realidad.

"Imagínate, estoy que no me la creo. Es algo increíble, estoy muy emocionado y fascinado por la oportunidad de poder trabajar con James Cameron como productor y con Tim Miller en la dirección. Será una gran experiencia", comentó.

Sin embargo, el actor mexicano tiene prohibido revelar los detalles de su personaje, por lo que hasta ahora se desconoce si dará vida a un exterminador o a un ser humano.

"Quisiera decirlo, pero si James se entera que pretendo hacerlo, en este momento mandaría a un 'Terminator' para impedirlo", dijo entre risas a Notimex.

Lo que sí adelantó es que en la nueva versión estarán de vuelta Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, quienes protagonizaron "The Terminator" (1984) y "Terminator 2: El juicio final" (1991).

"Es el regreso de toda la franquicia y las piezas más importantes de ella estarán ahora. Cuando vi las dos primeras películas, me encantaron. Además, he visto todas las grandes producciones de James Cameron, sé de su importancia y su trascendencia en el cine de Hollywood, por eso me siento tan contento".

Trascendió que además de Diego Boneta, actuarán Gabriel Luna y la colombiana Natalia Reyes como protagonista.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, en la que será la continuación de la secuela de "Terminator 2: El jucio final", Reyes interpreta a "Dani", una joven que reside en un barrio humilde de la Ciudad de México y se ve involucrada en una guerra entre humanos y máquinas.

De Gabriel Luna se sabe que será el robot, mientras que Boneta hará al hermano de la protagonista.

James Cameron es responsable de éxitos en taquilla como: "Aliens, el regreso" (1986), "Titanic" (1997), "Avatar" (2009). Tim Miller ha destacado, principalmente, como director de "Deadpool" (2016).