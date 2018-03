Redacción - Al parecer alguien robo el corazón de la actriz y esta vez no le importo presumirlo al mundo.

Y es que Emma Watson fue captada en las calles de Los Ángeles de la mano con Chord Overstreet, famoso por aparecer en la serie "Glee", aclarando rumores de tener un posible amorío.

Emma Watson and Chord Overstreet leaving the Vanity Fair Oscars party [March 04, 2018]



