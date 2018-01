Emma Watson también fue víctima de acoso

Emma Watson ha estado comprometida con causas feministas desde hace varios años, pero eso no la ha mantenido exenta del acoso sexual que decenas de celebridades han vivido en Hollywood.

La actriz se ha mantenido al margen de las denuncias de acoso que han sacudido la industria del entretenimiento, pero en una reciente entrevista reconoció que también ha vivido lo mismo que algunas de sus compañeras.

"Me parece maravilloso lo que está sucediendo porque yo también he experimentado todo los tipos de acoso del espectro. Pero creo que para mí, lo más abrumador es saber que mis experiencias no son un caso aislado, ni las experiencias de mis amigas, o las de mis compañeras de trabajo. Se trata de un problema sistemático y estructural", señaló Watson en entrevista para Variety.

Al igual que la mayoría de los asistentes, Emma vistió de negro en la pasada entrega de los Globos de Oro en señal de protesta como parte de la campaña Time's Up.