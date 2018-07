Emma Stone, la 'fan loca' que pocos recuerdan

Redacción - Emma Stone revivió una pequeña aparición en redes sociales, al difundirse un video donde aparece en el icónico show 'iCarly'.

Y es que la actriz antes del éxito y ser la ganadora del Óscar, hacia pequeños papeles en diversas series.

Y fueron los usuarios de Twitter quienes se encargaron de recordar el momento en el que Stone interpreta a una fan loca que se emociona al ver al equipo de iCarly.

Su participación ocurrió en 2012, en el episodio 'iFind Spencer Friends'. Su personaje enloquece cuando se topa en el mismo restaurante a Carly, Sam, Spencer y Freddy motivo por el que corre hasta su mesa para abrazarlos y tomarse varias 'selfies'.

Sin embargo se percata de que falta un miembro, Gibby, quien se encuentra en el baño, por lo que rápidamente lo busca para obtener una fotografía.

