Emily Ratajkowski causa furor tras posar con axila sin rasurar

Emily Ratajkowski compartió en sus redes sociales una sexy fotografía la cual impactó a todos sus seguidores luego de que posara sin afeitarse una de sus axilas.

La instantánea fue acompañada de un ensayo para la revista Harper Bazar en donde subraya el significado de ´ser femenina´.

"Me gusta afeitarme, pero a veces que me crezca el vello corporal es lo que me hace sentir sexy´, escribió Ratajkowski.

La también diseñadora agregó que sus formas de sentirse sexy han sido influenciadas por la misoginia ya que en diversas ocasiones le han destacado que no esperara respeto de nadie tras su manera de vestir o que incluso correría peligro por utilizar cierto ´outfit´.

"Haz lo tuyo, señorita, sea lo que sea´, finalizó la actriz.