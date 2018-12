ElTendedero: Tony Stark: "¿Me escuchan, me oyen, me sienten?"

Por: Tu tía

Miren, no tengo la menor idea de quién creó las columnas editoriales, pero me agrada tener un espacio en donde poder echar el "chal", hablar de lo que la gente habla, de lo que les gusta y disgusta. Porque un día eres joven, y al siguiente ya tienes una columna en Info7.

Iba a comenzar mi columna el miércoles, pero algo me decía que tenía que empezarla en viernes, y agradezco ese presentimiento porque hoy ha sido un hermoso, melancólico y emocionante día, pues por fin Marvel escuchó mi plegarias y nos dio un primer adelanto de Avengers... ¿End Game?, que nos demuestra que lo que viene, será ¡épico!.

Ya nos habían advertido los hermanos Russo, que la continuación será mucho mejor. La magnitud de la trama es tan grande que por eso tuvieron que dividir las películas en dos partes y dejarnos por un largo año pensando en los escenarios que pueden suceder antes del final. Y todo porque Thor no apuntó en la cabeza. ¡Rayos!

Es doloroso, al igual que el nombre del título de lo que será el desenlace de un extenso universo cinematográfico, que no sé por qué se les hace extraño escucharlo si lo pudimos oír desde las palabras que Doctor Strange cuando le dijo a Iron Man después de entregarle la gema del tiempo a Thanos. "We are in the end game now" (Estamos en el juego final ahora).

Y si ya viste el trailer y eres fan de esta franquicia, sabrás que hay muchas preguntas en el aire, en especial: ¿Será el fin de Tony Stark? ó ¿Quién rescatará a Tony Stark?, ¿Será Capitana Marvel?, ¿Será Scott? ó ¿Un Pájaro Burlón?

Marvel...¡no me vayas a editar escenas, por fa!

***

Ya que estamos hablando de películas y de superhéroes, hubo algo que sin duda sorprendió cuando dieron a conocer a los nominados de los Golden Globes, y obviamente estamos hablando de 'Pantera Negra', cinta de Marvel que llegó a principios de año, nominada a Mejor Película/Drama... ¿es neta Hollywood?

Yo puedo entender los puntos importantes que toca esta cinta, la cual habla de una África como un país rico y poderoso, un lugar en donde las mujeres cobran un papel muy importante, ya que ellas son quienes toman la mayor parte de decisiones para salvaguardar Wakanda. Además, sin oírme racista, Black Panther, cuenta un reparto de actores y actrices negros de distintas ascendencias. Sin olvidar que Pantera Negra salió en el momento perfecto de la diversidad, y después del auge que cobró Moonlight, en plena era Trump, es por eso que pienso que los negros tienen un peso especial en Hollywood.

¡OJO!, soy fan Marvel y no digo que la película sea mala, a mí me encantó, pero no a tal grado de que merezca un Globo de Oro. Pero pues, viéndolo por el lado de las nominaciones, si la tiene difícil, pues 'Infiltrado en el KKKlan, 'Bohemian Rhapsody', 'El blues de Beale Street' y 'Ha nacido una estrella', son su competencia.

***

Y hablando de negros, Kevin Hart, renuncia a ser presentador de los Óscar.

A mí sinceramente no me gustaba la idea de que fuera él el anfitrión, pero tampoco esperaba que fuera a renunciar, algo que jamás se había visto. Las razones fueron absurdas, ya que fue por un tuit que él hizo sobre la comunidad LGBTQ, ya hace tiempo. Me parece que Kevin en ese entonces no se puso a pensar que la comunidad LGBTQ le reclamaría y atacarían tiempo después para arruinar su participación en uno de los eventos de la industria del cine más importantes.

Presumimos mucho a veces de que en las redes sociales podemos expresar nuestras ideas y puntos de vista, pero cuando tocas temas tan sensibles, puedes perder hasta tu "chamba".

"Esto se debe a que no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos y tan alucinantes artistas talentosos". Bien Kevin [apalusos]. No me queda la menor duda que estas creciendo, cambiando y evolucionando.

Moraleja: borren todas sus publicaciones de años anteriores para que no haya problemas a futuro.