ElTendedero: ¡Mira el 2019! No se ve tan mal

Por: Tu tía

A pesar de que el 2018 me sorprendió con muchas cosas positivas, yo siento que le fallé al año, pues no bajé de peso, no dejé el refresco, para nada hice deporte, no conseguí pareja y tampoco dejé de hacer esas compras inútiles, pero... las risas no faltaron, ¡eh!

Hayamos tenido un 2018 de bajas y altas, hay que reconocer que las redes sociales nos hicieron muy felices este año; los memes no nos fallaron y por eso relacionaré algunos con lo que voy decir.

Los mexicanos a parte de que a todo le ponemos chile, y aparte de que dejamos todo a última hora, y muuuy a parte de que nos llevarnos los centros de mesa de las fiestas, no cumplimos con la mayoría de nuestros propósitos de año nuevo.

Entre los deseos más comunes que nos proponemos están: tener una relación de pareja, dejar vicios, comprar un auto o casa, viajar, comer sanamente y ahorrar dinero.

Y no es que solo sea de mexicanos no cumplir con nuestros propósitos, creo que a la mayoría de las personas nos pasa, aquí y en China.

Pero... ¿cuál o quién es el problema de que lo que deseamos no se nos cumpla?

Nosotros, porque para empezar hay que desear cosas realistas y metas alcanzables.

No me dejarán mentir, pero llevamos años haciendo lo que nuestra familia o conocidos quieren que hagamos, y finalmente lo justificamos diciendo que eso es lo que nosotros queremos.

Si queremos que el 2019 realmente sea diferente al anterior y cumplir todas esas nuevas metas o las pendientes, lo primero que necesitamos es pensar en aquello que queremos exactamente.

Hagamos algo, piensa en eso que mas deseas que te ocurra en el 2019...

"Las personas que logran cosas en la vida, está marcadas por una gran motivación". Si, acabo de copiar la frase de una imagen que vi en Facebook, pero es muy real lo que dice.

Ese deseo debe de ser tu motivación al máximo para poder cumplir ese propósito, y ¡OJO!, busca las bases que necesitas para hacerlo.

¿Te quieres operar algo en el cuerpo?, ¿qué necesitas para lograr eso?

¿Tu deseo es viajar?, ¿qué necesitas para hacer eso?

¿Tu propósito es bajar de peso?, ¿qué debes hacer?

No solo se trata de desear cosas, porque no existe un mago de los deseos que nos los haga cumplir.

Es la motivación. Hay que dejar la pereza a un lado.

Dicen las estadísticas, que de cada 10 personas que hacen una lista de propósitos para empezar su nuevo año, solo uno cumple con lo que se promete. Tu puedes ser ese uno de 10.

Los propósito se cumplen, y una gran muestra de ello es el mío. Siempre quise tener una columna en donde expresar ideas y poder dar mi opinión de cualquier tema tendencioso, y véanme aquí escribiendo para ustedes.

Para que todo propósito que quieras se cumpla, se debe tener también un plan para ejecutarlo, de lo contrario solo será un sueño más de lo que nunca se pudo hacer realidad

Espero que lo que les escribí hoy haya servido de motivación para que cumplan sus sueños y metas. Deseo que tengan un 2019 prospero y lleno de felicidad.

Nos leemos el próximo año y ¡felices fiestas!

