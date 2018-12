ElTendedero: ¡Merry Grinchmas!

Por: Tu Tía

Mira mi suéter feo navideño... ¡carísimo por cierto!

Como cualquier prenda de temporada, estos suéteres navideños son muy costosos.

La moda que comenzó en 2011 sigue vigente cada diciembre en Estados Unidos, y muchas personas, hasta las celebridades se han sumado a este extraño y a la vez divertido festejo.

En México, aún no hay mucha popularidad sobre el 'National Ugly Christmas Sweater Day' (Día Nacional del Suéter Navideño Feo), pero no me sorprendería que se fuera adoptando con el paso de los años. Y solo para que te des una idea, estos suéteres no son nada económicos. Así es, ese suéter viejo que tu abuela usaría en estas fechas, los consigues hoy en día en tiendas alrededor de 100 y 300 dólares, es decir, entre dos mil y hasta seis mil pesos.

Yo por eso sugeriría mejor comprar un suéter y decorarlo tú mismo, dándole tu mismo estilo, porque pagar esa cantidad de dinero para un solo uso, es un gasto innecesario.

***

El aguinaldo era el ¿Halloween católico?

Si, sé que es raro mezclar Halloween con lo católico, pero seguramente esto no lo sabías y después comprenderás mi loca referencia. Y es que el aguinaldo antes de ser un derecho para los trabajadores, era una costumbre infantil navideña. Para que mejor me entiendas, era el "bolo" de hoy en día, o como muchos la conocen, la "bolsita de dulces".

En España, hace muchos años existía la costumbre entre los niños de recorrer el vecindario, casa por casa, cantando los villancicos con panderetas. A esta costumbre la llamaron "pedir el aguinaldo", solo que los niños en lugar de recibir dinero, recibían caramelos o dulces, en otras ocasiones frutas como la naranja, caña, mandarinas y jícama. También les daban cacahuates. Ahora todo tiene sentido... ¿verdad?

***

¿Posada o pachanga?

Yo no sé que significado tengan de posada, pero para mí no es "pachanga".

Desde que tengo memoria, en mi familia se acostumbra a hacer posadas desde el día 16 al día 23 de diciembre y el 24 la cena navideña, pero como la familia ha ido creciendo con el paso de los años, comenzamos desde el día 14.

Mi familia no es "rara", es tradicional. Y es que durante la semana les he estado compartiendo a mis amigos cómo convivo con mi familia estas celebraciones. Créanme, ¡se han perdido los valores!

Hasta la fecha, no he conocido una persona que en su familia hagan lo mismo que en la mía. Y es que en las posadas a las que voy, se reza, se canta, se cena y los peregrinos "María y José", se quedan en el hogar en donde se rezó y, al siguiente día en una nueva casa y así sucesivamente hasta llegar a Noche Buena. La gente piensa que porque todos los días tengo posadas, me refiero a que tengo "pachanga" y "fiestón", y no es así. Hay que celebrar el verdadero significado y prepararnos para lo que realmente es la Navidad, el nacimiento del niño Dios.

***

"Y a mí me tocó regalarle a...". ¡Quééé!, ¿no vino?

Claro, claro, no podría terminar esta columna si no menciono el famoso intercambio de regalos.

Ese momento tenso en el que no sabes quién te regalará, pero lo peor, no saber si te regalará lo que pusiste en la lista de sugerencias.

Y es que a quién no le ha pasado que te luces con el regalo para el que te tocó, y a ti te regalan algo que ni siquiera vale la mitad del que tu diste.

Aquí te dejo una lista con los 'Los peores regalos que puedes recibir en el intercambio navideño' .

Ya para despedirme, espero que todos tengan una linda Navidad en compañía de sus seres queridos. Un abrazo.

¡JO JO JO!

