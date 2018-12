ElTendedero: Frankebriel

Por: Tu tía

Frankebriel

¡Mañana será el gran día!... ¿Juan Gabriel estará vivo?

Hay quienes aseguran que ya tienen los boletos para el concierto al cual asistirán miles de personas, según un evento realizado en Facebook llamado 'Tour "Resurrection" Juan Gabriel en Concierto', en la espera de que "El Divo de Juárez" reaparezca.

Según Joaquín Muñoz, quien desde marzo pasado ha insistido en que el cantante sigue vivo, dio detalles de la supuesta reaparición de "Juanga", y aseguró no será en un escenario - y lo siento por los que andan regalando dinero- porque según el señor, Juan Gabriel nunca volverá a pisar un escenario, sino que solamente va a "salir" -sin especificar de dónde- a pedir una disculpa a todos sus fans.

***

¡Callando bocas!

Si de una mujer hay que estar orgullosos este año y el que viene, es de Yalitza Aparicio; talentosa y la cual ha dado mucho de qué hablar al ser protagonista de la nueva cinta de Alfonso Cuarón.

¡Increíble! pero ha pisado alfombras rojas y ha asistido a eventos muy importantes acaparado cámaras internacionales. Fotografías que desafortunadamente desataron una ola de comentarios negativos, insultos racistas y misóginos por parte del país que la vió nacer, osea México. Pero ella sigue de pie, ¿y cómo no? si para recibir todo lo bueno y estoy casi segura que alguno de los premios que se vienen, hay que estar de pie.

'Roma' ya se estrenó ayer y en entrevista desde Los Pinos, Yalitza demostró que desea prepararse más, porque como ella lo ha dicho, "fue una experiencia radical".

Entre las cosas que comentó a la prensa, dijo que había temido que el casting fuera una trampa, porque en su comunidad nunca se habían hecho este tipo de cosas. Y sin que le dieran información del director y el nombre de la película, acudió a la Ciudad de México sin saber que su vida daría un giro de 360 grados.

¡Inició el Romatón!

'Roma' es muy personal para Cuarón, así lo acaba de asegurar en un video publicado precisamente hoy, en donde explica que la cinta nació gracias a sus recuerdos y dándonos a entender que más de uno podría sentirse identificado con la historia.

Desafortunadamente y tristemente no he visto 'Roma', así que no puedo dar una opinión acerca de ella, pero lo que sí puedo asegurar es que esta cinta viene ¡CON TODO!

¿Cuáles son los motivos para verla?

Primeramente, Alfonso Cuarón conquistó Venecia como ningún mexicano lo había hecho y logró que 'Roma' se convirtiera en la primera película en ganar un 'León de Oro'.

'Roma' aparece en la era moderna y su director da preferencia a la plataforma digital Netflix en lugar del cine, en cambio en China, pues allá no tienen Netflix, si tuvieron estreno en la pantalla grande.

'Roma' es el motivo por el cual Cuarón regresó a filmar en México, de México, para el mundo.

'Roma' fue la pieza principal en el Festival de Cine de Nueva York.

'Roma' también podría obtener una nominación al Óscar a 'Mejor película de lengua extranjera', un premio en donde México solo ha participado en ocho ocasiones.

'Roma' tiene ya tres nominaciones para los Globos de Oro, y pinta para ser la ganadora de la terna. Y creanme me faltan muchos otros aspectos por los que estoy segura que 'Roma' no me defraudará y seguirá dando de qué hablar en lo que resta del 2018 y parte del 2019.

***

¿PETA, puedes matar a dos problemas de un tiro?

Hace unos días PETA presentó una iniciativa para que las personas no se refieran a otras con insultos o frases que involucren a animales, lo cual yo creo que es una iniciativa que no solo la gente podría ignorar, sino también algo muy difícil de lograr, más en México, ¡porque México!

Pero a esto yo le agrego, ¿qué ha pasado con otras iniciativas? No funciona así PETA, hay que empezar con problemas reales.

¿Qué me dicen de la pirotecnia? Ese si es un grave problema. Los juegos artificiales si son un verdadero "insulto" para nuestras mascotas e inclusive para cualquier animal y más en esta temporada. Los animales primeramente sufren internamente, se estremecen, escapan y se pierden; hasta pueden sufrir de un infarto, y esto se debe a que tienen el oído más desarrollado que los seres humanos.

Y la otra vez mientras veía a mi mascota sufrir por el ruido, me pregunté, ¿por qué tenemos pirotecnia? Y para no hacérselas tan largas, es por mera diversión estética. Y aunque antes era una obligación preparar la pólvora para celebrar la final de una victoriosa guerra, hoy algunos quieren adoptarlo como el arte de crear luces, colores y ruidos solo por mera diversión.

