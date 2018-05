Elogian en Cannes al actor mexicano Noé Hernández

Espectáculos - 18/05/2018 11:00 a.m.

Notimex - El director de la película "Una daga en el corazón", Yann González, elogió hoy en Cannes la interpretación del actor mexicano Noé Hernández en la película, estrenada en competencia por la Palma de Oro en el 71 Festival Internacional de cine de Cannes.

"He tenido mucha suerte en esta película. Es una historia de magia. Trabajé en la película mexicana "Tenemos la carne", que me pareció increíble, una película subversiva, de ambiente de pesadilla, y el productor (mexicano) me propuso colaborar en esta película", explicó este viernes en rueda de prensa en Cannes Yann González.

"Lo que fue estupendo es que estuvimos obligados a tener técnicos y actores mexicanos en la película y traje al actor principal de "Tenemos la carne" que es Noé Hernández, quien es genial, ultra-divertido", subrayó el realizador de "Una daga en el corazón", que compite por el primer premio del festival más prestigioso del mundo.

Noé "ha sido muy benéfico para la película, es como algo lejano que se invita a la cinta y que enriquece todo y que da un nuevo color, es genial", resaltó sonriente y agradecido el director de la cinta.

El actor mexicano Noé Hernández interpreta el papel de uno de los actores gays del largometraje, un thriller sobre un asesino en serie de actores de cine porno gay en los años 1970 en Francia, que protagoniza la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis.

En la película Noé aparece en escenas eróticas interpretando entre otros personajes a "José. El hombre", hablando francés y español.

Hernández no viajó a Cannes para asistir al estreno de la película, que cuenta con la coproducción mexicana de la productora Piano y una ayuda del fondo público Eficine.

En 2011 Noé Hernández participó en el Festival de Cannes, al igual que el actor de la película "Miss bala", de Gerardo Naranjo, quien compitió en Cannes en la sección "Una cierta mirada".