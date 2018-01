Elogian a Dulce María por mostrarse al natural

Pocas son las celebridades que se dejan ver en las redes sociales sin una gota de maquillaje, entre ellas se encuentra Dulce María, quien no teme cuando de mostrarse al natural se trata.

La actriz y cantante publicó un par de imágenes en su cuenta de Instagram que la la hicieron acreedora a miles de likes y comentarios halagando su belleza.

"La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo, el simple hecho de vivir es un regalo, mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto, no dejemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos no hay que renunciar a nuestros sueños", escribió Dulce al pie de una de las imágenes.

No es la primera vez que la estrella de 32 años se deja ver al natural, de hecho las fotografías sin maquillaje tienen un lugar especial en sus redes sociales.

Los seguidores de la ex RBD la aplauden por mostrarse tal como es sin temor al que dirán, incluso hay quienes consideran que luce mejor sin maquillaje.