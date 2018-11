Ellie Goulding estrena videoclip de ´Close to me´

Por: Redacción



Ellie Goulding nos muestra el hermoso Budapest en el videoclip de su más reciente sencillo "Close to Me", producido por Diplo, con Swae Lee de Rae Sremmurd.

El video muestra a Goulding y un grupo de bailarines inspirados en Magritte que rodean a la cantante con sus trajes de alta costura a lo largo de una serie de lugares pintorescos en la ciudad húngara. Swae Lee, también aparece desde un frondoso parque.

"Gracias a la estrategia de la Agencia de Turismo de Hungría, Ellie ha creado el clip aquí, ya que el objetivo es lograr que más personas visiten la ciudad. La estrategia puede hacerse realidad, ya que presenta la capital en imagenes maravillosas", declara el portal Blikk.hu

Goulding y Diplo, colaboraron anteriormente en "Powerful", una canción del LP de Major Lazer 2015, Peace Is the Mission. El álbum más reciente de Goulding fue Delirium de 2015. Desde entonces, la cantante británica contribuyó con el single "Still Falling for You" a la banda sonora de Bridget Jones Baby, y apareció en el single de 2017 de Kygo "First Time".

Si bien no está claro si "Close to Me" es el primer adelanto del cuarto álbum de Goulding o un single único, pero los representantes de la cantante dijeron a que hay "nueva música en el horizonte".