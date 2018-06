Elenco de Breaking Bad se reúne luego de 10 años

Redacción - Luego de que Breaking Bad se estrenara el 20 de enero de 2008, nadie creyó que esta seria catalogada como una de las mejores series de la historia.

Y es que 10 años después el elenco tuvo un emotivo encuentro en la reciente edición de Entertainment Weekly, en donde podemos ver a Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk y Anna Gunn, pero también participaron Dean Norris, Betsy Brandt, Giancarlo Esposito, Jonathan Banks y RJ Mitte, en un número en el que hablan del exitoso trabajo que hicieron.

Una de las preguntas que se realizaron fue sobre la experiencia de volver a estar juntos para la celebración de la serie a la cual respondieron:

"No puedes seguir adelante. Algo que era tan indeleble y significativo en tu vida y no puedes, y no quieres. Quiero aferrarme a esos buenos recuerdos de esa reunión, tanto en ese momento como durante nuestros siete años juntos. Entonces, es un poco melancólico, en realidad. Agridulce.", dijo Cranston actor que interpreta a el irónico Walter White.

Por su parte Aaron Paul fue enfático y respondió: "Amo a esta gente. Me siento bendecido de haber compartido esta experiencia increíble que es Breaking Bad con todas y cada una de estas personas. Recuerdo que cuando estábamos rodando la primera temporada, Dean y yo estábamos hablando, él dice, 'Ya sabes, en diez años, vamos a mirar atrás y decir:' ¡Oh! ¡Yo solía ser parte de Breaking Bad!' y ahora es una locura que hayan pasado 10 años, y todavía estoy pensando eso constantemente. Es como, wow, qué afortunados somos todos ".

Sin embargo algo que emocionó a todos los seguidores de la serie fue que el director de la serie, Vince Gilligan mencionara que están las posibilidades de que Walt y Jesse tengan una aparición en la serie Better Call Saul, protagonizada por Bob Odenkirk.