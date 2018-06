'El señor de los cielos' da impulso internacional a la actriz Carmen Aub

Notimex - Durante la firma de autógrafos que ofreció para una revista la tarde de este jueves en una plaza comercial de Paseo de la Reforma, mencionó que "ver esa fila tan larga de seguidores me impone mucho respeto, porque algunos hasta salieron de sus trabajos y de las escuelas más temprano para acompañarme".

Abundó que incluso hubo quien le cantó con tanto sentimiento que la sensibilizó aún más, lo que agradece infinitamente y agradeció que "El Señor de los Cielos" le haya dado oportunidad de estar al lado de grandes, como el actor Rafael Amaya.

La actriz de la película "Mujer fuera de serie" externó que gracias a la teleserie que trata el tema del narcotráfico ha podido vivir la transición de niña a mujer al estar desde la temporada cuatro y hasta la sexta, donde continúa como la hija de "El señor de los cielos".

Sostuvo que no le preocupa el tema de la serie, porque como actriz da lo mejor de sí misma para entretener al telespectador: "Esto no lo es todo, he realizado comedias y dramas, películas y telenovelas, así que seguiré dando lo mejor de mí".

Sobre si está interesada en los magazzines para caballeros, Carmen Aub dijo que no está peleada con ese tipo de propuestas.

Sin embargo, "la verdad no se si sea el momento, ahora estoy más enfocada a que me tomen en serio en la actuación, porque esas revistas sólo te ven como el cuerpo y la cara bonita y quiero seguir con este paso para ganarme un nombre en la actuación, quizá más adelante en la revista del conejito, uno nunca sabe".

La actriz indicó que espera con ilusión el estreno de la película "Escuela para seductores" y llamó a no perderse esa comedia hilarante.

Carmen Aub es por segunda ocasión portada de la revista Vanidades. "La primera fue hace siete años y creo que ya era hora de ver los cambios que he tenido en estos años".