El príncipe Harry y Meghan Markle publican las fotos de su compromiso

EFE - El palacio de Kensington divulgó hoy las fotos del compromiso entre el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle, cuyo enlace matrimonial tendrá lugar el próximo 19 de mayo de 2018.

Se han publicado dos fotografías, una en blanco y negro que muestra a la pareja abrazada y sonriente, y otra en la que ambos aparecen sentados, con las manos entrelazadas y Markle ligeramente apoyada en Harry.

Las instantáneas fueron tomadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski esta semana en el parque de Frogmore House en Windsor, en el Reino Unido.

La imagen en blanco y negro fue captada en los jardines y en ella se puede observar a Markle con un jersey blanco acariciando el rostro de Enrique, con el anillo de compromiso en primer plano.

La fotografía en color muestra a la pareja sentada en unos escalones, el príncipe Harry lleva un traje azul y Markle un vestido negro con toques dorados.

Lubomirski fue asistente de Mario Testino, quien tomó algunas de las instantáneas más famosas de la madre de Harry, la fallecida Diana de Gales.

El fotógrafo aseguró que poder retratar a la pareja "es un honor y un privilegio", al igual que haber sido "testigo" del amor de los dos jóvenes.

"No puedo evitar sonreír cuando miro las fotos que he tomado de ellos. Son muy felices juntos", explicó en declaraciones divulgadas por Kensington.

Las imágenes han recibido multitud de halagos por partes de los seguidores de la Casa Real en redes sociales, lo que han agradecido con la publicación de una tercera foto.

"La pareja está muy agradecida por los cálidos y generosos mensajes que han recibido durante este momento tan feliz de su vida", han escrito en Twitter justo antes de publicar otra imagen del día de la sesión de fotos. En ella, Meghan Markle y el príncipe Harry pasean de la mano relajados por el jardín de Frogmore House.

