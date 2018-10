El príncipe Harry renunció a tradición real por amor a Meghan Markle

Por: Azteca América



La cacería es una de las prácticas que más le gustan a la reina Elizabeth, también es una de las prácticas más criticadas de La Corona británica y todo indica que el hijo menor de Lady Di renunció a esta tradición por su amor a Meghan Markle.

Según informó The Sun, el duque de Sussex no formará parte de la tradicional caza anual que realiza la familia real, ya que su esposa es una fiel defensora de los animales y estaría en contra de que su esposo realice dicha actividad.

El príncipe británico Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, asisten a la ceremonia anual de los premios WellChild en el Royal Lancaster Hotel de Londres. Imagen: Reuters.

De acuerdo a un reporte del citado medio, hace unas semanas, el príncipe Harry decidió no participar de esta práctica, que forma parte de la familia real desde 1853.

Esta no es la primera vez que el príncipe Harry decide no participar en tradiciones reales por Meghan Markle, en diciembre del 2017, cuando anunciaron su compromiso, no participó en la caza de un zorro.