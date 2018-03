Roberto Uriel Torres

¿Qué nos dice nuestro peso? O nuestro sobrepeso… Pocas veces nos detenemos a analizar cuál es la verdadera causa de que tengamos esos kilos de más. Esa es la premisa que la escritora e investigadora Adriana Esteva plantea en su más reciente libro "Comiéndome mis emociones".

La autora lanza esta obra bajo el sello Diana de Grupo Planeta, en la que propone hacer realizar una introspección para ir a la causa del sobrepeso. Esto se complementa con un correcto manejo de las emociones.

“Yo lo que planteo en el libro son muchas historias, pero mucha reflexión también de qué es lo que nos está gritando nuestro sobrepeso”, señala la autora en entrevista.

Otros de los objetivos de Esteva en su libro son que la gente analice cómo se ha concebido de forma errónea al peso, o sobrepeso, ya que “no es el malo de la película”.

Agrega que mucho de lo que contiene este libro surge a partir de experiencias personales que le ayudaron a abordar este tema en su vida.

Como ejemplo, plantea que cuando una persona sufre una fractura y si por alguna cuestión se quita el yeso que el doctor le colocó, sufre un dolor terrible que le hace ir de nueva cuenta al hospital y suplicar por qué se le ponga aún más capas de esos vendajes.

Sucede algo similar el peso: se está tratando de proteger alguna herida emocional.

“El peso es un vendaje que cubre una herida, el peso no es una cosa que apareció ahí nada más porque yo soy una tragona, el peso no está ahí nada más porque yo no me sé controlar, el peso está ahí porque es una defensa del cuerpo a proteger una herida”, indica la investigadora.

Esteva agrega que en su libro aborda los temas que pudieran detonar esas heridas que muchas de las ocasiones generan que nos protejamos, como el abuso, las necesidades, vulnerabilidad, cuestiones amorosas, entre otras.

Incluso señala que se dan casos de personas que sin detectar esas cuestiones internas se someten a procesos que les quitan el sobrepeso, pero que no están exentas del llamado “rebote”.

“La herida no fue sanada, y yo vuelvo a ponerme el peso, y más, no sólo me pongo el que traía, me pongo hasta más”, cuenta la investigadora.

La autora agrega que cuando queremos controlar o tratar de tener capturadas las emociones nos metemos en líos por hacer un mal manejo de ellas. De todas esas emociones, asegura que la más fuerte o la que causa más problemas es la relación amorosa, pues es más frontal.

“Lo que yo sí te puedo jurar es que no vas a cerrarlo y ser la misma persona. (Te harás cuestionamientos como) ¿qué está pasando conmigo?, ¿qué tanto yo he estado protegiéndome?, ¿de qué me he estado protegiendo?, y que justo en este cuestionamiento, que espero se empiecen a hacer, empiecen a rascarle un poquito más, en terapia, en grupo de apoyo, con ustedes mismos, o platicándolo”, indica Esteva.

Por eso la invitación de la autora es a analizarse personalmente, hacer una introspección y de ser necesario buscar el apoyo profesional. En su libro, indica, hay una serie de ejercicios para poder realizar esa reflexión.

“Si te empiezas a mirar a ti misma o mismo, las claves van a empezar a surgir”, concluye.