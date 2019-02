El país debe estar orgulloso de ´Roma´ y Yalitza: Chantal Andere

Notimex - La actriz Chantal Andere dice que la película "Roma" y Yalitza Aparicio han puesto a México en lo más alto a nivel internacional, por lo que todos deberían estar orgullosos y apoyar el talento mexicano, y dejar las envidias y los estereotipos a un lado.

"Me parece increíble que se rompan estereotipos, ya quisiera yo una portada en ´esa revista´, vi una entrevista que decía que ella no pidió nada de esto, yo creo que Dios le preparó esta sorpresa y que padre ¿porque no alegrarnos de eso?, ¿por qué pelearte con tu raza?, todos somos mexicanos", comentó la actriz a la prensa.

Andere defendió a Yalitza de las críticas que se han hecho sobre si es actriz o no, "Yo nunca escuché que Alfonso Cuarón les haya dicho tengo a la actriz más preparada de México en la película, él contrató a una chica que le recordó a su nana, a mí me parece que el trabajo de Yalitza ha sido muy natural".

Asimismo, indicó que gracias al trabajo de todos los involucrados en "Roma" se ha puesto el nombre de México en alto, "que todo el mundo sepa de Yalitza, de Marina De Tavira que no la conocía, y las diez nominaciones que tiene la cinta, ya todos son ganadores y con ello todos ganamos también".

"¿Que sucede con los grandes proyectos de Broadway o de Londres?, hay 25 productores de la mano con un proyecto y es lo mismo en el cine, se ayudan tanto entre ellos, por eso son las grandes potencias que son, ojalá nosotros también aprendamos que en vez de tirarle al de a lado, nos unamos", añadió.

"A mí me gustó ´Roma´, me encanta el trabajo de Alfonso Cuarón, me parece que el casting es extraordinario, ya este rollo de que si están correctas las nominaciones o no, yo creo que el hacer una película con un director y un escritor así todos son ganadores, ya quisiera yo que me hablara Cuarón para hacer una peli, allá en el pasto tirada, sería glorioso".