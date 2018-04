El nuevo Terminator será un actor de origen mexicano

EFE - El actor latino Gabriel Luna será el nuevo Terminator en la sexta entrega de la saga de ciencia ficción, que contará con James Cameron como productor, informó el blog especializado Deadline.

Luna, de 35 años, nacido en Texas y de origen mexicano, es conocido por su papel de Robbie Reyes/Ghost Rider en la serie de Marvel "Agents of SHIELD" y por su aparición en la serie "Matador".

Además, la colombiana Natalia Reyes ("Lady, La Vendedora de Rosas") tendrá un papel destacado en el filme.

Hace pocos días también se dio a conocer que el actor mexicano Diego Boneta formará parte del proyecto junto a clásicos de la franquicia como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Tim Miller, el director de "Deadpool" (2016), tomará las riendas de este largometraje todavía sin título confirmado y en cuyo elenco aparece también Mackenzie Davis.

Además, esta cinta contará con James Cameron como productor, que se involucrará en la saga por primera vez desde "Terminator 2: Judgment Day" (1991).

Cameron fue el director de las dos primeras películas de la saga.

Apenas se conocen detalles de la trama de este nuevo filme de "Terminator", más allá de que Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton regresarán a sus famosos personajes del Terminator original y Sarah Connor, respectivamente.

El estreno de esta película está previsto para el 22 de noviembre de 2019.

Gabriel Luna Is New Terminator; Natalia Reyes & Diego Boneto Also Set To Star In Tim Miller-James Cameron Reboot https://t.co/g17ak1Q1RH pic.twitter.com/qkYrqYHTYv