El misterio detrás de ´Ayuwoki´

Por: Redacción





Seguramente te has topado con este nuevo tenebroso personaje en Facebook y Twitter, y habrás notado una semejanza con Michael Jackson.

Una gran cantidad de usuarios en las redes han compartido en Internet a este personaje llamado 'Ayuwoki'.

'Ayuwoki' es un creepypasta, es decir, una breve historia de terror que se ha viralizado en la web y se comparte con la intención de asustar a quien la lee.

Se trata de un supuesto ente que aparece en tu habitación a las 3:00 de la mañana (conocida popularmente como "la hora del diablo") y que exclama "Hee Hee", lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él deberás dormirte antes de la mencionada hora.

Se supo además que el nombre ´Ayuwoki´ viene a ser una especie de mofa del "Annie are you OK", popular línea de la exitosa canción "Smooth Criminal" de Jackson.

La burla no termina ahí pues el "Hee Hee" se asocia a la conocida expresión que el cantante utilizaba durante la interpretación de sus temas musicales y que se puede escuchar en canciones como "Remember The Time", "Billie Jean" o "The Way You Make Me Feel".