El hilo de las traiciones de Justin a Selena está en boca de todos

Por: Redacción





En la relación de Selena Gomez y Justin Bieber, conocida popularmente como ´Jelena´, no sólo estuvieron involucrados ambos cantantes, ya que con base a un hilo realizado en Twitter, resurgieron los rumores de infidelidad cometidos por Bieber al relacionarse con varias modelos, mientras su novia lidiaba con la depresión y las secuelas del lupus que padece.

Un hilo de Twitter de la usuaria brasileña crisayonara, titulado ´Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena´, se volvió en tendencia internacional al recopilar la historia del noviazgo de Gomez y Bieber desde 2011, desde que fueron vistos juntos en la fiesta del Óscar de Vanity Fair, e incluso cuando Taylor Swift tenía amistad con Bieber, antes de la crítica del canadiense a la denuncia que Swift hizo recientemente a su manager.

Indirectas, coqueteos con modelos como Miranda Kerr, Barbara Palvin, Chantel Jeffries, las hermanas Kendall y Kylie Jenner, estas últimas examigas de Selena; y hasta los gestos de desaprobación de Taylor Swift a una de las tantas reconciliaciones de Gomez con Bieber, entre otros momentos más, forman parte de la colección de eventos reunidos en 140 tweets que han sumado cerca de 150,000 reacciones de ´Me Gusta´ desde el 5 de julio.

Debido a los problemas de salud mental y emocionales de Selena Gomez, así como su padecimiento de lupus que ha mermado su carrera, varias usuarias tomaron un frente común para denunciar a Justin Bieber como mujeriego y demostrar apoyo a la intérprete de Kill ´em with Kindness, quien llegó a tener una relación con el rapero The Weeknd en 2017, a quien abandonó para volver con su ex, por lo que resurgió el debate de las relaciones tóxicas de pareja.

El impacto causó que el hilo, así como los nombres de Selena y Bieber, se convirtieran en tendencia a lo largo del fin de semana, ya que usuarios han intentado reunir la información, eventos y situaciones que condujeron al matrimonio de Justin y Hailey Baldwin, al señalar que la modelo ´estaba obsesionada´ con el intérprete.