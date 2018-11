El gran regreso de Amanda Bynes tras excesos

Por: Redacción



Amanda Bynes, conocida por sus famosos papeles entre ellos su personaje ´Penny Pingleton´ en Haispray, fue protagonista de diversas polémicas luego de mostrar sus momentos más oscuros durante su trayectoria actoral.

Drogas, depresión y fotografías íntimas fueron algunos de los casos que captaron la atención de diversos medios hace 6 años.

Sin embargo, la joven reapareció con un cambio impresionante físico y mental al presumir mediante una entrevista que lleva casi cuatro años sobria y que planea regresar al mundo de la actuación.

"He estado sobria durante casi cuatro años ", reveló la actriz estadounidense, quien a su vez agradeció a sus padres por "realmente ayudarme a volver a la normalidad ".

La actriz de 32 años, confesó que perdió su camino debido al abuso de sustancias ilegales y algunas situaciones que la llevaron a caer en la depresión.

Bynes relata que todo se empezó a complicar en el filme ´Una chica en apuros´ cuando tenia que interpretar a un hombre que se hace pasar por su hermano y termina enamorándose de un compañero, protagonizado por Channing Tatum.

"Cuando vi la película entré en un periodo de depresión porque no me gustaba cómo me veía como chico", confesó.

La cantante detalló la triste situación en la que se vio involucrada finalizando que desea ayudar a las personas que pueden estar pasando por su misma experiencia.

"Los excesos arruinaron mi cerebro. Me hizo una persona completamente diferente (...) Ten mucho cuidado porque podrías perder toda tu vida como yo lo hice ", agregó.

"Mi consejo para cualquier persona que esté luchando contra el abuso de sustancias es que tengan mucho cuidado, ya que las drogas realmente pueden dominar tu vida", aconsejó.