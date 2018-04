El emotivo mensaje de despedida de la exnovia de Avicii

La muerte de Tim Bergling, conocido como Avicii, tomó por sorpresa a miles de personas, especialmente a quienes eran allegados a él, quienes han usado las redes sociales para dedicar algunas palabras.

Emily Goldberg, quien fuera novia de Tim durante dos años, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, además de una serie de fotografías.

"'Come on babe, don´t give up on us. Choose me, and I´ll show you love', esa era la letra de una canción que Tim escribió para mí. Desearía haber estado a la altura de ella", escribió Emily.

"Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi más cercano confidente y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear sin saber que nunca volveré a ver su cara otra vez. Sigo recolectando mis sentimientos y agradezco a todos por sus amables palabras y mensajes", agregó.

Y finalizó su mensaje con un fragmento del tema Wake Me Up: "Despiértenme cuando todo esto termine".

Goldberg además publicó una captura de pantalla con mensajes en los que se decían cuánto se amaban y extrañaban.