El dramaturgo Peter Brook gana el Premio Princesa de Asturias

24/04/2019

El dramaturgo británico Peter Brook, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019, aseguró estar infinitamente agradecido por este galardón y, a sus 94 años, subrayó que seguirá trabajando "mientras pueda ser útil".

"Si no, la vida no tiene interés", apuntó este artista ecléctico, director, escritor y actor, a quien la noticia le sorprendió en Suiza, donde ultima su último proyecto teatral, "Why", un cara a cara entre dos intérpretes que se preguntan por qué han consagrado toda su energía al teatro.

La concesión de este XXXIX Princesa de Asturias de las Artes, añade, es "una alegría caída del cielo": "Gracias, gracias, gracias. Gracias es una palabra bonita", recalcó el londinense, que sostuvo que, si puede, "por supuesto" que acudirá en persona a la ceremonia de entrega en Oviedo.

Brook, pionero del teatro experimental británico y una de las figuras teatrales más importantes del pasado siglo por el carácter innovador de sus montajes, se impuso entre otras 39 candidaturas de 17 nacionalidades.

Fue director de la Royal Opera House y la Royal Shakespeare Company a mediados del siglo pasado, antes de trasladarse a París y fundar en 1971 un grupo internacional de creación y teatro experimental, el Centro Internacional de Creaciones Teatrales (CICT), del que es director.

El teatro, la ópera, el cine y la escritura destacan así en una trayectoria en la que aseguró no hacer distinciones entre los distintos géneros. Lo que le interesa, admitió, es la "exploración de la vida".

Las artes, en cualquiera de sus declinaciones, pueden "acercar" y "ayudar a la gente en su vida", concluyó Brook, que estrenará su próximo montaje el 19 de junio en el teatro Bouffes du Nord de París, donde el CICT tiene su sede.