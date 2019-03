El angustioso cáncer que rodea a Taylor Swift

Por: Redacción





La cantante Taylor Swift reveló que el cáncer de su madre, Andrea, ha regresado.

En una edición especial para la revista Elle, la cantante habló sobre su vida hasta el momento en una carta abierta en la que dijo que sus padres han luchado contra dicha enfermedad.

"Mis padres tuvieron cáncer y mi madre ahora está luchando nuevamente contra el", comentó.

"Me enseñaron que hay problemas reales y luego está todo lo demás. El cáncer de mi madre es un problema real", dijo.

"Solía estar tan ansioso por los altibajos diarios. Ahora doy toda mi preocupación, estrés y oraciones a problemas reales".

En 2015, Taylor reveló que a su madre le habían diagnosticado cáncer e hizo el anuncio a través de su página de Tumblr, y le pidió a su madre de 61 años de edad, que fuera a un médico para que la revisaran y así "aliviar algunas de sus preocupaciones".

"Ella siempre ha sido la amiga que siempre estuvo ahí. Hubo momentos en que, en la escuela media y secundaria, no tenía muchos amigos. Pero mi madre siempre fue mi amiga", comentó.

Como parte de su "problema real", Taylor continuó y reveló que "dejó de odiar cada onza de grasa en su cuerpo" y que trabaja en "aceptar su cuerpo todos los días".

"Aprendí a dejar de odiar cada onza de grasa en mi cuerpo. Trabajé duro para volver a entrenar mi cerebro que un poco más de peso significan curvas, cabello más brillante y más energía".

Creo que muchos de nosotros superamos los límites de las dietas, pero llevarlo demasiado lejos puede ser realmente peligroso. No hay una solución rápida. Trabajo aceptando mi cuerpo todos los días".

La cantante recordó que "alguien comenzó una campaña de odio en línea llamándome serpiente en Internet. El hecho de que tanta gente saltara a bordo me llevó a sentirme más bajo de lo que nunca me había sentido en mi vida, pero no puedo decirte lo difícil que era evitar reírme cada vez que mi cobra inflable de 63 pies se llamaba Karyn, apareció en el escenario frente a 60 mil fanáticos que gritaban. Es el equivalente al Tour de Estadio en responder al odioso comentario de Instagram de un troll. Sería bueno si pudiéramos obtener una disculpa de las personas que nos acosan, pero tal vez lo único que obtendré es la satisfacción de saber que podría sobrevivir y prosperar a pesar de eso".