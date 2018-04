Eiza González pide un alto a la superficialidad

Eiza González tiene claro que no quiere ser reconocida solo por su físico, o proyectar una imagen superficial, por lo que ha hecho un importante llamado a través de sus redes sociales.

"La prensa tiene que parar con el grado de notas misóginas y mentalidad machista, siempre minimizando a las mujeres a un nivel básico como si fuéramos un producto, no importa que cosas tan sorprendentes estén o no logrando siempre recae en algo superficial", escribió Eiza en Twitter.

"Luego se sorprenden porque sufren de desórdenes alimenticios, inseguridades, depresiones, etc., si lo único que se escribe generalmente de las mujeres públicas y no públicas se resume a un nivel 100 % superficial y banal. Y luego nosotras somos las culpables de no ser fuertes bajo la crítica diaria y constantes mensajes de lo que deberíamos de ser en lugar de enaltecer los esfuerzo y méritos de cada quien a sus niveles", continuó.

"Falta de humanidad y capaz de decir y hacer LO que sea con tal de vender. Estoy harta de leer cosas minimizando a los demás siempre. Verdaderamente. Deplorable", finalizó.

El mensaje llega después de que surgió una serie de fotos de la actriz sin maquillaje y fue visto como algo poco normal, ya que usualmente presume de su estilo en donde sea que se encuentre.

En un segundo tuit la mexicana se dirigió a sus seguidores: "Niñas/Niños no tienen que usar maquillaje diario para ser bonitas (...) Son libres de hacer lo que deseen con su cuerpo y nadie tiene derecho a juzgarlas por cómo se vean, procuremos tener compasión y respeto para con otros."

Actualmente Eiza se encuentra en España filmando Paradise Hills, película en la que tendrá un papel protagónico y compartirá créditos con Emma Roberts y Milla Jovovich.