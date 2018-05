Edgar Vivar feliz de haber cambiado su carrera de medicina por actuación

Notimex - El actor Edgar Vivar recibió un homenaje esta tarde en la convención de historietas y entretenimiento Conque 2018, y señaló que no se arrepiente de haber cambiado la medicina por el espectáculo.

"Mis compañeros de medicina pensaban que estaba loco por preferir dedicarme a la actuación, pero yo siempre he pensado que cualquier rama de la actividad humana debe de interesarle al médico", platicó.

En opinión del actor, muchos de los médicos se han deshumanizado, pues no ven pacientes, sino padecimientos en sí, y él cree que el arte sensibiliza y apela al alma, a los sentimientos, no al individuo como un ente presa de enfermedades.

Destacó que por eso siempre le gustó el teatro, y comentó que se considera muy buen espectador; explicó siempre iba a las funciones, hasta que un día, cuando ingresó a la preparatoria, tenía que elegir una actividad estética y el único taller que tenía cupo era el de teatro.

Edgar Vivar formó parte del Compañía Universitaria de Teatro durante su licenciatura: "No pensaba ser actor, sin embargo, seguía haciendo teatro en la universidad, al mismo tiempo que estudiaba medicina; mis compañeros me decían ´¿qué haces ahí? Y a algunos los invitaba a las obras", relató.

Dijo que actualmente aún se reúne con sus excompañeros de la carrera de medicina "para pasar lista de quién sigue vivo", indica en tono de broma.

Siguen siendo amigos, ellos son médicos y yo actor "yo creo que para ellos es un descanso platicar con alguien que no habla de enfermedades, y con esto refuerzo mi sentimiento de que no me equivoqué, fue la decisión más importante de mi vida".

El actor detalló que poco a poco se empezó a internacionalizar el fenómeno de "El Chavo del 8", que se transmitió en Centroamérica, luego en Sudamérica y Europa, lo que conllevó una gran responsabilidad.

"Hacía mi especialidad en ginecobstetricia, en donde todo el mundo se divierte, pero vivía más tranquilo como actor, no te despiertan a las tres de la madrugada, y si cometes un error no pasa nada", aseveró el actor.

Vivar recibió una ovación de pie de los asistentes al Teatro Metropolitano, quienes, durante el homenaje, pudieron ver en una pantalla gigante imágenes de la infancia del comediante y de su familia.

"Esta es mi familia, papá, mamá y mis hermanos, la gente cambia con el tiempo ¿no? Siempre quise ser actor, tuve oportunidad de hacer teatro y después di el salto a los comerciales de televisión.

Dijo que a pesar de que sus seres queridos no estaban de acuerdo, él seguía en la actuación, un día sonó el teléfono, era Roberto Gómez Bolaños para invitarlo a ser parte de "El Chavo del 8", a pesar de que nunca había trabajado en la pantalla chica, lo demás ya es historia.