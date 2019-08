Dulce María se queda sin boda por una estafa

La pesadilla de toda mujer que planea su boda es que te estafen y te quedes vestida y alborotada, pues así le pasó a Dulce María, cuando una empresa que contrató para organizar el evento la estafó, ahora, la pareja tiene que posponer la fecha.

En entrevista con Adela Micha, Dulce María reveló que ella y su pareja, el productor Francisco Álvarez, fueron víctimas de una estafa y hasta ahora, no han podido obtener el reembolso.

"No fueron claros y ya que se les dijo: ´Oye, danos el pago´, nos dijeron que nada más nos pueden regresar el 10 por ciento del anticipo y nos bloquearon del teléfono"...Entonces no tenemos fecha, no tenemos lugar gracias a esta gente que nos bloqueó el teléfono, imagínate que poca, entonces no tengo nada", mencionó Dulce María a Adela Micha.