Dulce María recuerda su romance con Alfonso Herrera

Actualmente Dulce María vive un feliz noviazgo con el director Paco Álvarez, pero eso no puede evitar que recuerde a viejos amores.

Durante una entrevista para el programa "Suelta la sopa" la actriz recordó el intenso romance que vivió con Alfonso Herrera, hace poco más de una década.

"La edad que teníamos era justo la mera edad que, para empezar, ya eres intenso. Sí fue en Clase 406 y Rebelde. Entonces, ¿cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte y ser amigos y todo al mismo tiempo y compartir escenarios", declaró la ex RBD.

Además reconoció que hubo momentos difíciles al trabajar con su pareja, ya que en Rebelde, Anahí era pareja de Alfonso en la ficción; fue precisamente durante su etapa de "rebeldes" cuando culminó su romance.

"Es todo muy susceptible porque a lo mejor pasa cualquier cosa y ya no te cayó bien en ese momento y tienes que estar todo el día con unas personas entonces sí era complicado, pero la verdad yo creo que lo supimos manejar bastante bien", se sinceró la cantante.

Ahora todo ha cambiado para Alfonso y Dulce, él ha formado una bonita familia, mientras que ella está totalmente enamorada de su novio Paco Álvarez.