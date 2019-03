Drake retira su colaboración musical con Michael Jackson

Por: Redacción





Drake ha retirado su colaboración con Michael Jackson de su setlist después de la emisión del controvertido documental Leaving Neverland.

El músico, usa voces póstumas de la estrella fallecida en la canción 'Don't Matter To Me', pues se dice que eliminó la pista de sus shows de Assassination Vacation en el Reino Unido después del lanzamiento del documental de Channel 4.

Según The Sun, el número no estaba en la lista establecida por su actuación en el Manchester Arena el domingo por la noche y no se espera que regrese. Un portavoz de Drake declinó hacer comentarios.

Las voces de 'Billy Jean' en la pista fueron tomadas de parte de una sesión inédita de 1983 entre Jackson y el cantautor canadiense Paul Anka.

Los lanzamientos póstumos 'Love Never Felt So Good' y 'This Is It' también vinieron de la misma sesión.

Leaving Neverland se centra en dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan que fueron abusados sexualmente por Michael Jackson cuando eran niños. Fue transmitido en el Reino Unido en dos partes por Channel 4 este mes, como una colaboración conjunta con la emisora estadounidense HBO.

Después del documental las ventas del intérprete de 'Beat It' han caído considerablemente y en varias estaciones de radio dejaron de poner sus canciones.