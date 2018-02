Redacción - Los compradores en el supermercado Sabor Tropical en Miami fueron sorprendidos cuando el rapero anunció que pagaría por todos los artículos que habían escogido, según los informes, gastando alrededor de $50,000 en total.

Esto viene después de que hizo una donación de $25,000 a una escuela de Miami y le otorgó $50,000 a una estudiante de la Universidad de Miami para que pagase su matrícula.

.@Drake drops thousands of dollars to buy groceries for an ENTIRE store in Miami! #GiveBack



Read More: https://t.co/gJzW5AWrHt pic.twitter.com/0V6gTxEIPD