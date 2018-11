´Disparan´ su arsenal en el Mother of All Rock

Por: Fernando Neri



Pasaron 25 largos años para que Axl Rose, Slash, Dizzy Reed y Duff McKagan, volvieran a la ciudad para revivir las glorias de sus álbumes Appetite for Destruction (1987) y Use your Illusion I (1991), con los que marcaron un parteaguas en la historia del hard rock.

Tras un proceso de renovación y reencuentro entre los miembros originales de Guns N´ Roses en el que volvieron a colocar ´las balas´ en sus instrumentos, los originarios de Hollywood, California, lideraron el Mother of All Rock Festival de la mano de su gira Not in this Lifetime... Tour que comenzaron en 2016.

Los veteranos de la escena del rock arrancaron su setlist poco después de las 22:00 horas y dieron el primer disparo musical con It's so Easy, lo que causó la emoción del público que recibió con celular en mano a Axl, Slash y compañía para tomar una imagen del regreso de Guns a la ciudad.

Los fans se mostraron llenos de energía dispuestos a rockear, y con el clásico Welcome to the Jungle, Slash extendió el intro de la canción que los miles de seguidores aprovecharon para corear "¡Guns, Guns, Guns!" previo a dejar su alma y garganta para acompañar a Axl Rose en cada estrofa.

Clásicos del calibre de Sweet Child O Mine, Don't Cry y Paradise City, formaron parte de un extenso setlist que consiguió la ovación de los presentes. Fue así como miles de fans, disfrutaron el regreso de una de las más grandes bandas del rock, que demostraron tener un arsenal renovado con sus gatilleros de confianza.