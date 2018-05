Disney piensa en una secuela tras Avengers 4

Redacción - El tan esperado filme Avengers 4 anuncia el final del viaje de muchos super héroes, sin embargo Disney ha dicho lo contrario.

Bob Iger, CEO de la compañía Disney declaró que junto con Marvel trabajan en una nueva franquicia para los próximos años.

"Nos reunimos regularmente con nuestro equipo de Marvel, y trazamos películas que nos llevarán bien en la próxima década", dijo Iger.

"Supongo que intentaremos hacer lo que llamaré una nueva franquicia más allá de Avengers, pero eso no necesariamente significa que no veremos más Vengadores en el futuro. Simplemente no hemos hecho ningún anuncio sobre eso. " añadió.

Disney se encuentra en lo más alto como Marvel's Avengers: Infinity War, ya que su furor continúa en la taquilla recaudando más de $16 mil millones en todo el mundo.

Actualmente esta se encuentra trabajando en la adquisición de activos de 21st Century Fox, lo que le daría derechos al estudio a personajes clásicos de Marvel como X-Men y Fantastic Four.

(Con información de Hollywood Reporter)