Disney libera primer póster de la serie de 'Monsters Inc.'

Por: Redacción





El día de hoy, Disney ha revelado la primer imagen de 'Monsters at Work', una serie que se estrenará en su nueva plataforma de streaming 'Disney+'.

Se espera que la historia se centre en seis meses después de la primer película estrenada en 2001.

Disney también se encuentra trabajando para su plataforma en 'Star Wars: The Mandalorian', precuela de Rogue One. Así como también miniseries con los personajes de Marvel como: 'Loki', 'Vision & Scarlet Witch' y 'Falcon & the Winter Soldier'.