Disney lanzará ´remake´ de ´El Jorobado de Norte Dame´

EFE - El gigante audiovisual Disney, que en los últimos años ha triunfado con nuevas versiones de clásicos como "The Jungle Book" (2016) y "Beauty and the Beast" (2017), dará continuidad a esta estrategia con un "remake" de "The Hunchback of Notre Dame", informó hoy el portal Deadline.

A diferencia de la cinta animada que se estrenó en 1996, la nueva "The Hunchback of Notre Dame" será un musical con actores de carne y hueso.

Disney ha fichado al guionista y autor teatral David Henry Hwang para escribir este nuevo largometraje que, además, contará con una banda sonora firmada por dos maestros de la música para cine: Alan Menken y Stephen Schwartz.

Josh Gad apunta a ser el protagonista de "The Hunchback of Notre Dame", pero las fuentes de Deadline no confirmaron ningún rumor acerca del actor más allá de que figurará como productor en este proyecto.

Basada en la novela homónima del célebre escritor francés Víctor Hugo, la película animada de "The Hunchback of Notre Dame" narraba la historia de Quasimodo, un campanero que vive recluido en la catedral de París por miedo a ser rechazado por su aspecto físico.

Este largometraje recaudó 325 millones de dólares en todo el mundo y tuvo una secuela llamada "The Hunchback of Notre Dame II" (2002) que se comercializó solo en video.

A lo largo de este año Disney continuará presentando nuevas versiones de sus clásicos.

Así, en marzo se estrenará la reinterpretación de "Dumbo", del director Tim Burton y con Eva Green en su elenco; en mayo verá la luz la nueva "Aladdin", con Guy Ritchie como realizador y Will Smith en su reparto, y en julio llegará el "remake" de "The Lion King", con el cineasta Jon Favreau al mando.